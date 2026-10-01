Meduse di lana, oggi la rimozione: in regalo davanti alla pescheria

Cesenatico saluta le meduse di lana: oggi 1 ottobre la rimozione, chi vuole può portarsele a casa

Per tutta l’estate hanno fluttuato sopra le teste di residenti e turisti, sospese tra un filo e l’altro come se il mare si fosse alzato di qualche metro per invadere le vie del centro. Oggi le meduse di lana di Cesenatico vengono smontate. Ma non finiranno in un magazzino: chi vuole potrà portarsene a casa una, gratis.

Un regalo da “Un mare di lana”

A dare l’annuncio è Knitting Cesenatico, il gruppo che ha dato vita all’iniziativa “Un mare di lana”, attraverso i propri canali social. Le meduse, si legge nel messaggio, verranno distribuite gratuitamente a chiunque sia interessato, direttamente davanti alla pescheria di Cesenatico.

Saranno certamente usurate e un po’ scolorite ma troveranno certamente un posto d’onore nelle case di chi le ha ammirate ogni giorno.

Un addio che sa di fine estate

Ci eravamo abituati a guardarle passeggiando lungo il canale, a fermarci per una foto, a indicarle ai bambini con il naso all’insù. Colori accesi, tentacoli lunghi e morbidi, lavorati a maglia una diversa dall’altro: un piccolo spettacolo silenzioso che ha cambiato il volto di un angolo della città.

Come ogni cosa bella, anche questa è giunta al termine, insieme alla bella stagione. Con l’arrivo di ottobre le meduse lasciano il cielo di Cesenatico, ma chi lo desidera potrà conservarne una in casa, come ricordo di un’estate trascorsa sotto un mare di lana.