PD sulla variazione di bilancio: la traduzione di risorse concrete in priorità fondamentali

Sul fronte della sicurezza sono previsti 129.560 euro per il nuovo server e il software della videosorveglianza, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti tecnologici a disposizione del Comune.

A queste risorse si aggiungono 131 mila euro di spesa corrente per il comparto scolastico, destinati a mense, trasporti e servizi agli studenti, 122 mila euro per il verde pubblico e 380 mila euro per la pubblica illuminazione.

Tra gli interventi principali ci sono 966 mila euro aggiuntivi per strade e marciapiedi, che portano a circa 1,5 milioni di euro le risorse complessivamente destinate alla manutenzione, e 1,525 milioni di euro per il ripristino delle scuole danneggiate dal maltempo, interamente finanziati dal contributo della Protezione Civile regionale. Di questi, 670 mila euro riguardano la copertura della scuola media Arfelli e 855 mila euro la copertura e gli infissi dello IAL.

Cura del territorio, scuole, sicurezza, servizi, sport e attenzione alle frazioni. Sono queste le principali priorità che emergono dalla variazione di bilancio approvata dal Comune di Cesenatico, che mette complessivamente a disposizione oltre 4,5 milioni di euro per interventi e servizi a beneficio della comunità.

I commenti dei consiglieri

“Questa variazione – sottolinea il Consigliere Nardiello – non è soltanto un passaggio tecnico, ma rappresenta una precisa scelta politica: continuare a investire sulla qualità della vita delle persone, sulla cura della città e sulla capacità di garantire servizi e opportunità in tutto il territorio”.

“Un elemento particolarmente importante – sottolinea la consigliera Montalti – è la capacità dell’Amministrazione di intercettare e utilizzare risorse straordinarie provenienti da fondi europei, ministeriali e regionali. È un’azione politica che permette di realizzare interventi importanti senza gravare esclusivamente sulle risorse ordinarie del Comune. La capacità di progettare, partecipare ai bandi e portare risorse sul territorio è oggi fondamentale per continuare a investire”.

“L’investimento su Bagnarola – evidenzia la consigliera Passanese – rappresenta molto più della realizzazione di un impianto sportivo. Significa creare un nuovo spazio per lo sport, per i giovani e per la socialità, rafforzando il ruolo della frazione come parte integrante della comunità cittadina. Investire nelle frazioni significa garantire attenzione, servizi e opportunità a tutto il territorio, non soltanto al centro”.

“Questa variazione arriva in un contesto non semplice, caratterizzato dall’aumento dei costi e da un quadro economico generale sfavorevole – sottolinea il consigliere Spinelli William –. Nonostante queste difficoltà, il Comune riesce a mantenere una capacità di investimento importante. È un risultato che dimostra quanto sia fondamentale saper gestire con attenzione le risorse disponibili, senza rinunciare agli interventi necessari per la città”.

“Questa variazione – conclude il consigliere Drudi – dimostra che anche in un contesto economico complesso è possibile continuare a investire. Manutenzioni, scuola, sicurezza, servizi, sport e frazioni sono ambiti diversi, ma rispondono a una stessa idea di amministrazione: prendersi cura della città nel presente e costruire, allo stesso tempo, le condizioni per il suo futuro”.