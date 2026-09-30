Cesenatico Civica sulla variazione di bilancio: “risorse concrete per le frazioni”

Il commento di Mauro Palazzi, capogruppo

«È un risultato molto importante per Bagnarola e per tutta la comunità – commenta il capogruppo di Cesenatico Civica Mauro Palazzi –. Con questo finanziamento riusciamo finalmente a dare concretezza a un progetto che era rimasto in attesa di risorse. Mettiamo a disposizione della frazione una vera struttura sportiva, uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento non soltanto per chi pratica sport, ma anche per la socialità e per le attività della comunità».

Il progetto, spiega Palazzi, non si esaurirà con la realizzazione dell’impianto sportivo.

«L’obiettivo è costruire un vero polo dedicato allo sport e al tempo libero. Successivamente il progetto potrà essere arricchito con un’area giochi e ulteriori spazi verdi per attività sportive e ricreative. È un investimento che guarda quindi non soltanto all’opera in sé, ma alla qualità della vita della frazione e alla possibilità di creare nuovi luoghi di aggregazione».

La variazione prevede inoltre un milione di euro, che si aggiungono ai 500 mila euro già stanziati, per la manutenzione di strade e marciapiedi e altri 50 mila euro per la segnaletica stradale orizzontale e 100 mila per l’illuminazione pubblica.

«Anche su questo fronte siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea Palazzi – perché accanto ai grandi interventi continuiamo a mettere risorse sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Strade, marciapiedi e segnaletica sono elementi che incidono direttamente sulla vita quotidiana e la sicurezza dei cittadini e rappresentano una priorità».

La manovra guarda anche alla sicurezza, con risorse destinate a interventi sull’illuminazione pubblica e sulla videosorveglianza, mentre sul fronte culturale vengono finanziate le iniziative legate al Natale e altre attività rivolte alla città e ai turisti.

«È importante che una variazione di bilancio riesca a tenere insieme esigenze diverse – continua il capogruppo di Cesenatico Civica –. Investire significa anche occuparsi di sicurezza, illuminazione, videosorveglianza, cultura e iniziative che contribuiscono a rendere Cesenatico più viva e attrattiva».

Per Cesenatico Civica, la variazione si inserisce in un percorso più ampio di investimenti avviato dall’Amministrazione.

«Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare priorità importanti, a partire dalla sicurezza dei ponti e delle scuole, destinando risorse significative a questi interventi. Oggi, una volta finanziate queste opere, possiamo spostare l’attenzione su altri progetti altrettanto importanti per il territorio. Il campo sportivo di Bagnarola ne è un esempio concreto, così come lo sono le risorse per la manutenzione delle strade».

«Quello che emerge da questa variazione – conclude Palazzi – è un Comune che continua a investire e che riesce progressivamente a dare risposta ai progetti che erano rimasti non finanziati. Sport, manutenzione, sicurezza, cultura e frazioni: sono risorse che si trasformano in opere e servizi concreti per i cittadini. Per questo riteniamo che la direzione intrapresa sia quella giusta».