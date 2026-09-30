Cesenatico Civica sulla variazione di bilancio: “risorse concrete per le frazioni”

“Risorse concrete per città e frazioni”
La variazione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio comunale segna, secondo Cesenatico Civica, un nuovo passo avanti nel programma di investimenti dell’Amministrazione. Una manovra che concentra risorse su opere pubbliche, manutenzione, sicurezza, sport e cultura e che, soprattutto, consente di sbloccare interventi attesi da tempo anche nelle frazioni.
Grande soddisfazione viene espressa in particolare per il finanziamento di 1,8 milioni di euro destinato al campo sportivo di Bagnarola.
Il commento di Mauro Palazzi, capogruppo
«È un risultato molto importante per Bagnarola e per tutta la comunità – commenta il capogruppo di Cesenatico Civica Mauro Palazzi –. Con questo finanziamento riusciamo finalmente a dare concretezza a un progetto che era rimasto in attesa di risorse. Mettiamo a disposizione della frazione una vera struttura sportiva, uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento non soltanto per chi pratica sport, ma anche per la socialità e per le attività della comunità».
Il progetto, spiega Palazzi, non si esaurirà con la realizzazione dell’impianto sportivo.
«L’obiettivo è costruire un vero polo dedicato allo sport e al tempo libero. Successivamente il progetto potrà essere arricchito con un’area giochi e ulteriori spazi verdi per attività sportive e ricreative. È un investimento che guarda quindi non soltanto all’opera in sé, ma alla qualità della vita della frazione e alla possibilità di creare nuovi luoghi di aggregazione».
La variazione prevede inoltre un milione di euro, che si aggiungono ai 500 mila euro già stanziati, per la manutenzione di strade e marciapiedi e altri 50 mila euro per la segnaletica stradale orizzontale e 100 mila per l’illuminazione pubblica.
«Anche su questo fronte siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea Palazzi – perché accanto ai grandi interventi continuiamo a mettere risorse sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Strade, marciapiedi e segnaletica sono elementi che incidono direttamente sulla vita quotidiana e la sicurezza dei cittadini e rappresentano una priorità».
La manovra guarda anche alla sicurezza, con risorse destinate a interventi sull’illuminazione pubblica e sulla videosorveglianza, mentre sul fronte culturale vengono finanziate le iniziative legate al Natale e altre attività rivolte alla città e ai turisti.
«È importante che una variazione di bilancio riesca a tenere insieme esigenze diverse – continua il capogruppo di Cesenatico Civica –. Investire significa anche occuparsi di sicurezza, illuminazione, videosorveglianza, cultura e iniziative che contribuiscono a rendere Cesenatico più viva e attrattiva».
Per Cesenatico Civica, la variazione si inserisce in un percorso più ampio di investimenti avviato dall’Amministrazione.
«Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare priorità importanti, a partire dalla sicurezza dei ponti e delle scuole, destinando risorse significative a questi interventi. Oggi, una volta finanziate queste opere, possiamo spostare l’attenzione su altri progetti altrettanto importanti per il territorio. Il campo sportivo di Bagnarola ne è un esempio concreto, così come lo sono le risorse per la manutenzione delle strade».
«Quello che emerge da questa variazione – conclude Palazzi – è un Comune che continua a investire e che riesce progressivamente a dare risposta ai progetti che erano rimasti non finanziati. Sport, manutenzione, sicurezza, cultura e frazioni: sono risorse che si trasformano in opere e servizi concreti per i cittadini. Per questo riteniamo che la direzione intrapresa sia quella giusta».