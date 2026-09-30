Rocca di Cesenatico, Hera al lavoro per individuare le vecchie tubazioni

Sono in corso in queste ore alcuni interventi nella zona della Rocca di Cesenatico, a ridosso della Statale Adriatica e a pochi metri dal Ponte del Gatto. I lavori sono eseguiti da Hera e interessano un’area sottoposta a tutela, motivo per cui le operazioni vengono svolte in accordo con la Soprintendenza ai beni culturali.

La ricerca delle vecchie tubazioni

L’intervento è legato alla necessità di individuare e ricostruire il tracciato di alcune vecchie tubazioni presenti nella zona, che attraversano l’area interessata dagli interventi e dalle opere connesse al cantiere del Ponte del Gatto.

Si tratta quindi di un’attività preliminare e di verifica delle infrastrutture esistenti, necessaria per avere un quadro preciso dei sottoservizi presenti nell’area e procedere con le successive lavorazioni.

Ponte del Gatto, la posa prevista a metà ottobre

Le operazioni si inseriscono nel contesto del cantiere per il nuovo Ponte del Gatto, arrivato alla fase finale. L’impalcato è già stato assemblato e l’obiettivo è posizionarlo entro il 17-18 ottobre. Dopo la posa dovranno essere completati i sottoservizi, comprese tubazioni e linee elettriche, oltre alle ultime lavorazioni e agli elementi architettonici.

Per la conclusione dell’intervento serviranno quindi ancora diverse settimane: al momento l’ipotesi è di una consegna non prima di Natale, mentre è esclusa la possibilità di avere il ponte pronto per il Pesce fa Festa di fine ottobre. L’opera di demolizione e ricostruzione, avviata a gennaio 2026, prevede un investimento di 2,2 milioni di euro.