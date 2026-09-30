Cesena FC in visita a Terre Cevico: Diamanti e i giocatori a Lugo

Alla spedizione c’erano l’allenatore Alessandro Diamanti e tre giocatori della rosa: Alessandro Debenedetti, Antonio Fiori e Jacopo Gelli. Con loro il direttore generale Corrado Di Taranto, il consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e Fiorenzo Treossi, dirigente addetto agli arbitri.

Una mattina fuori dal campo, lontano dal Manuzzi e dagli allenamenti di Villa Silvia. Martedì una delegazione del Cesena FC ha raggiunto Lugo per far visita alla sede di Terre Cevico, il gruppo cooperativo vitivinicolo che in questa stagione di Serie B è top sponsor della squadra bianconera.

L’accoglienza del presidente Franco Donati

A ricevere il gruppo è stato il presidente di Terre Cevico, Franco Donati. Ha presentato una realtà cooperativa che conta mille soci distribuiti in tutta la Romagna e che vende i suoi vini in 90 Paesi.

«È la prima volta che ci impegniamo in maniera così importante con una squadra professionistica – ha detto Donati durante l’incontro –. Crediamo fortemente nei valori dello sport, così come nel rapporto con il territorio in cui siamo. Il nostro vino è fortemente legato alle proprie origini, alla Romagna, così come i nostri viticoltori soci, che sono il centro della nostra attività e il cuore pulsante del gruppo».

Dalla vigna alla bottiglia: la filiera raccontata ai bianconeri

Lo staff di Terre Cevico ha poi spiegato agli ospiti come funziona la filiera integrata del gruppo, che segue tutto il processo dalla coltivazione in vigna fino all’imbottigliamento. Si è parlato anche del percorso di sostenibilità, che da tempo è uno dei punti fermi della cooperativa.

Le maglie numero 20 e 26

Il momento più simbolico è arrivato alla fine della visita. Mister Diamanti ha consegnato al presidente Donati due maglie personalizzate del Cesena FC con la scritta “Terre Cevico” e i numeri 20 e 26. Letti insieme formano il 2026, l’anno in cui la cooperativa lughese e il club bianconero hanno cominciato a lavorare insieme.

Poi giocatori e staff tecnico hanno visitato il reparto di produzione dei vini.