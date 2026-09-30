Menopausa a tutta salute 2026: corsi gratuiti a Cesena e Cesenatico

Menopausa a tutta salute, tornano i corsi gratuiti a Cesena e Cesenatico

Parlare di menopausa senza tabù e senza trasformarla in una malattia. È da questa idea che riparte “Menopausa a tutta salute”, il ciclo di incontri gratuiti del Consultorio Familiare di Cesena dell’Ausl Romagna, arrivato alla tredicesima edizione. Le iscrizioni sono già aperte. Il primo corso parte il 7 ottobre a Cesena per il Distretto Cesena Valle Savio, il secondo l’11 novembre a Cesenatico per il Distretto Rubicone.

Il progetto nasce per informare e accompagnare le donne in una fase naturale della vita. I cambiamenti di questi anni possono toccare il corpo, l’umore e le relazioni. Gli incontri offrono uno spazio in cui confrontarsi con professionisti esperti e ricevere informazioni scientificamente valide. Ci si può anche confrontare con altre donne che stanno vivendo la stessa esperienza, e spesso è proprio questo lo scambio che conta di più.

“Non è una malattia, ma un’occasione per prendersi cura di sé”

«La menopausa non è sinonimo di malattia, ma rappresenta una fase naturale della vita, caratterizzata da cambiamenti che possono essere vissuti in modo diverso da ogni donna», spiega la dottoressa Antonella Brunelli, direttore dell’Unità Operativa Pediatria e Consultorio Familiare Cesena dell’Ausl Romagna. «È importante però non considerarla soltanto in relazione ai disturbi che possono comparire in questo periodo, ma come un momento in cui acquisire maggiore consapevolezza della propria salute e del proprio benessere».

Per Brunelli la menopausa «può infatti essere un’occasione per prendersi cura di sé, adottare stili di vita favorevoli alla salute e prestare attenzione, insieme ai professionisti di riferimento, agli aspetti che possono avere un impatto sulla qualità della vita e sulla salute negli anni successivi. L’obiettivo è accompagnare le donne in questo cambiamento con informazioni corrette e strumenti concreti, perché possano affrontarlo in modo consapevole e continuare a stare bene nel tempo».

Cinque incontri con specialisti, poi cucina e camminata

Ogni corso prevede cinque incontri pomeridiani di gruppo, con un massimo di venti partecipanti. Intervengono di volta in volta il ginecologo, lo psicologo, il medico di famiglia, l’ostetrica e la dietista. Un’ostetrica tutor segue il gruppo in tutti gli appuntamenti.

Negli anni il percorso si è allungato con due incontri finali dedicati al benessere e alla socialità. Il primo è un laboratorio di cucina allo IAL di Cesenatico. Il secondo è una camminata di gruppo guidata da un tecnico dell’attività motoria dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica.

Date e sedi dei corsi

A Cesena gli incontri si tengono al Consultorio Familiare di piazza Anna Magnani 147 (scala A, primo piano) il 7, 14, 21 e 28 ottobre e il 4 novembre.

A Cesenatico il corso si svolge nella Sala Convegni della Casa della Comunità “Della Costa”, in via Abba 102. Gli appuntamenti sono l’11, il 18 e il 25 novembre, poi il 2 e il 9 dicembre.

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita, ma serve l’iscrizione. Ci si può iscrivere di persona al Consultorio Familiare di Cesena oppure per telefono al numero 0547 394232, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11. I posti sono limitati a venti per corso, quindi conviene non aspettare troppo.