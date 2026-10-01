Peccato di Gola sbarca a Bologna: a ottobre apre il nuovo ristorante

Con l’apertura di Bologna, Peccato di Gola arriva a contare tre sedi . Il filo conduttore sarà una proposta che unisce piatti di mare, specialità di carne e pizza, mantenendo una linea comune tra i diversi ristoranti.

Accanto al menù comune ai tre ristoranti, ci saranno però alcune differenze nelle proposte del giorno , pensate in relazione al territorio, alle tradizioni culinarie locali e alla stagionalità delle materie prime.

La nuova apertura nasce con l’obiettivo di mantenere una continuità con i due ristoranti già attivi, sia nella proposta gastronomica sia nell’identità del locale. Anche a Bologna il menù comprenderà pesce, pizza e carne , con una carta condivisa tra le tre sedi.

Peccato di Gola amplia il proprio progetto e arriva a Bologna . È prevista per la metà di ottobre l’apertura del nuovo ristorante in via San Lorenzo 4 , nel cuore della città. Una nuova tappa per il gruppo romagnolo, già presente con i locali di Cesenatico, Cervia e Cesena , che porta per la prima volta la propria proposta fuori dalla Romagna.

Pranzo di lavoro e cena: la nuova sfida a Bologna

A Bologna il ristorante lavorerà sia sul momento della cena sia sulla pausa pranzo, con una proposta dedicata al pubblico business, una proposta, quest’ultima, disponibile da tempo anche nei ristoranti di Cesenatico, Cervia e Cesena.

La formula punta quindi a intercettare una clientela diversa durante la giornata: da chi cerca un ristorante per il pranzo di lavoro a chi vuole fermarsi a cena per una serata più conviviale.

Perché Peccato di Gola ha scelto Bologna

Alla guida del progetto ci sono Manuel, Francesco, Lory, Giulia, Antonio e Selena. La decisione di aprire a Bologna arriva al termine di un’analisi di mercato condotta dalla proprietà, che ha individuato nella città un’interessante opportunità di sviluppo per il gruppo nel breve periodo.

C’è poi un legame già esistente con il pubblico bolognese. Nel corso degli anni, infatti, una parte della clientela dei locali di Cesenatico e Cervia è arrivata proprio da Bologna. Da qui l’idea di portare il ristorante direttamente in città, con una proposta di cucina di mare che possa mantenere quel rapporto anche a distanza.

“Portiamo il pesce in città per continuare anche a Bologna a far sentire a casa i nostri clienti”, è il concetto alla base del nuovo progetto.

L’apertura rappresenta anche un cambio di prospettiva per il gruppo: uscire dalla propria zona di riferimento e misurarsi con un mercato diverso significa aprire nuove possibilità di sviluppo e iniziare a costruire una prospettiva differente per il futuro.

La Gift Card di Peccato di Gola

Tra le proposte disponibili ci sono anche i coupon e la Gift Card Peccato di Gola, pensata per regalare un pranzo o una cena nei ristoranti del gruppo. Un’idea regalo legata alla cucina e alla convivialità, acquistabile anche online e utilizzabile per vivere l’esperienza Peccato di Gola a Cesenatico, Cervia, Cesena e Bologna.

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