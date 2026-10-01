Peccato di Gola sbarca a Bologna: a ottobre apre il nuovo ristorante

Peccato di Gola amplia il proprio progetto e arriva a Bologna. È prevista per la metà di ottobre l’apertura del nuovo ristorante in via San Lorenzo 4, nel cuore della città. Una nuova tappa per il gruppo romagnolo, già presente con i locali di Cesenatico, Cervia e Cesena, che porta per la prima volta la propria proposta fuori dalla Romagna.
La nuova apertura nasce con l’obiettivo di mantenere una continuità con i due ristoranti già attivi, sia nella proposta gastronomica sia nell’identità del locale. Anche a Bologna il menù comprenderà pesce, pizza e carne, con una carta condivisa tra le tre sedi.
Peccato di Gola a Bologna: il pesce romagnolo arriva in centro
Il progetto bolognese punta in particolare sulla cucina di pesce, portando in città una proposta legata alla tradizione gastronomica romagnola e alla cucina dell’Adriatico.
Accanto al menù comune ai tre ristoranti, ci saranno però alcune differenze nelle proposte del giorno, pensate in relazione al territorio, alle tradizioni culinarie locali e alla stagionalità delle materie prime.
L’idea è quindi quella di mantenere una base gastronomica riconoscibile, introducendo allo stesso tempo elementi capaci di dialogare con il nuovo contesto bolognese.
Tre ristoranti, una proposta comune
Con l’apertura di Bologna, Peccato di Gola arriva a contare tre sedi. Il filo conduttore sarà una proposta che unisce piatti di mare, specialità di carne e pizza, mantenendo una linea comune tra i diversi ristoranti.
Non mancheranno inoltre gli eventi del mese, già parte della proposta di Peccato di Gola e destinati a proseguire anche nella nuova sede bolognese.
Il locale disporrà di circa 200 posti a sedere, con la presenza anche di un giardino interno, pensato per ampliare gli spazi a disposizione della clientela.
Pranzo di lavoro e cena: la nuova sfida a Bologna
A Bologna il ristorante lavorerà sia sul momento della cena sia sulla pausa pranzo, con una proposta dedicata al pubblico business, una proposta, quest’ultima, disponibile da tempo anche nei ristoranti di Cesenatico, Cervia e Cesena.
La formula punta quindi a intercettare una clientela diversa durante la giornata: da chi cerca un ristorante per il pranzo di lavoro a chi vuole fermarsi a cena per una serata più conviviale.
Perché Peccato di Gola ha scelto Bologna
Alla guida del progetto ci sono Manuel, Francesco, Lory, Giulia, Antonio e Selena. La decisione di aprire a Bologna arriva al termine di un’analisi di mercato condotta dalla proprietà, che ha individuato nella città un’interessante opportunità di sviluppo per il gruppo nel breve periodo.
C’è poi un legame già esistente con il pubblico bolognese. Nel corso degli anni, infatti, una parte della clientela dei locali di Cesenatico e Cervia è arrivata proprio da Bologna. Da qui l’idea di portare il ristorante direttamente in città, con una proposta di cucina di mare che possa mantenere quel rapporto anche a distanza.
“Portiamo il pesce in città per continuare anche a Bologna a far sentire a casa i nostri clienti”, è il concetto alla base del nuovo progetto.
L’apertura rappresenta anche un cambio di prospettiva per il gruppo: uscire dalla propria zona di riferimento e misurarsi con un mercato diverso significa aprire nuove possibilità di sviluppo e iniziare a costruire una prospettiva differente per il futuro.
La Gift Card di Peccato di Gola
Tra le proposte disponibili ci sono anche i coupon e la Gift Card Peccato di Gola, pensata per regalare un pranzo o una cena nei ristoranti del gruppo. Un’idea regalo legata alla cucina e alla convivialità, acquistabile anche online e utilizzabile per vivere l’esperienza Peccato di Gola a Cesenatico, Cervia, Cesena e Bologna.
Gli eventi di ottobre tra Cesenatico, Cervia, Cesena e Bologna
Il calendario degli appuntamenti proseguirà anche con la nuova apertura di Bologna. Dopo il primo periodo di avvio del ristorante di via San Lorenzo, anche la sede bolognese entrerà infatti nella programmazione degli eventi del mese, affiancando le iniziative già previste nei locali di Cesenatico, Cervia e Cesena.
Tra serate dedicate al pesce, proposte stagionali e formule speciali, gli appuntamenti di ottobre saranno:
- Giovedì 1 ottobre – Peccato di Gola Cervia: Le Alici e le Sarde…
- Domenica 4 ottobre – Peccato di Gola Cesenatico: Giro Pizza Speciali Mare & Terra
- Venerdì 9 ottobre – La Greppia Cesena: Sapore d’Autunno
- Domenica 11 ottobre – Peccato di Gola Cervia: Giro Pizza Speciali Mare & Terra
- Mercoledì 14 ottobre – Peccato di Gola Cesenatico: La Notte del Fritto
- Venerdì 16 ottobre – Peccato di Gola Cervia: La Sera dei Crudi
- Giovedì 22 ottobre – Peccato di Gola Cervia: Baccalà Parade
- Venerdì 23 ottobre – Peccato di Gola Cesenatico: Autunno Marittimo
- Domenica 25 ottobre – La Greppia Cesena: Di fungo in fungo…
- Venerdì 30 ottobre – Peccato di Gola Cervia: Il Mare e il Porcino
- Domenica 1 novembre – La Greppia Cesena: Giro Pizza Speciali Mare & Terra.
Info e prenotazioni peccatodigola.net