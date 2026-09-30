Benzina Eni, distributori a secco

La corsa al pieno continua anche a Cesenatico, ma trovare un distributore Eni ancora operativo sta diventando sempre più difficile. Dopo il ribasso dei prezzi deciso dal gruppo, con benzina fissata a un massimo di 1,99 euro al litro e diesel a 2,19 euro, in diversi impianti le scorte hanno iniziato a esaurirsi.

La riduzione dei listini ha infatti spinto molti automobilisti a fare rifornimento, provocando un aumento della domanda e, in alcuni casi, l’esaurimento delle disponibilità.

A Cesenatico si registrano già i primi impianti a secco. In viale Mazzini 126 il carburante risulta esaurito. All’esterno, però, non sono presenti cartelli che segnalano l’assenza di carburante: la comunicazione compare al momento del pagamento, dove viene visualizzato il messaggio “carburante nei serbatoi esaurito”.

Situazione analoga in via Cesenatico, dove è terminato il diesel al self-service.

La situazione potrebbe modificarsi nelle prossime ore con il rifornimento delle cisterne, ma intanto per chi è alla ricerca del prezzo più conveniente la disponibilità del carburante diventa un elemento da verificare prima di raggiungere il distributore.