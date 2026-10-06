Cantiere del Ponte del Gatto: arrivano le modifiche alla viabilità

Da lunedì 12 a martedì 20 ottobre scattano le limitazioni al traffico, ai parcheggi e alle linee ferroviarie per consentire il posizionamento delle travi in sicurezza.

Arrivano settimane calde per la viabilità a Cesenatico. A causa dell’avanzamento dei lavori al Cantiere del Ponte del Gatto — nello specifico per le delicate operazioni di movimentazione e posa delle travi — l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di importanti modifiche alla circolazione stradale, pedonale e ferroviaria.

Gli interventi attorno al ponte del gatto scatteranno dalle ore 7:00 di lunedì 12 ottobre e resteranno in vigore fino alle ore 19:00 di martedì 20 ottobre.

Ecco, strada per strada e giorno per giorno, tutte le variazioni da segnare in agenda per evitare disagi.

Stop al Parcheggio della Rocca e novità per i residenti

Parcheggio chiuso: dalle 7:00 del 12 ottobre alle 19:00 del 20 ottobre l’area di sosta della Rocca sarà completamente interdetta all’accesso.

Deroga residenti: chi abita nelle case adiacenti al parcheggio potrà comunque raggiungere la propria abitazione, ma esclusivamente transitando dalla bretella della SS16.

Viabilità e modifiche in zona Via Cecchini

Ingresso in città bloccato: sempre dalle 7:00 di lunedì 12 ottobre alle 19:00 del 20 ottobre è prevista la chiusura dell’entrata a Cesenatico in corrispondenza di via Cecchini.

Strada a senso unico invertito: via Cecchini resterà aperta fino allo sbarramento solo per i residenti e per i mezzi di soccorso, con l’introduzione dell’inversione del senso di marcia.

Pedoni: chiusure lungo il porto canale

Attenzione anche per chi si sposta a piedi o in bicicletta. Dalle ore 7:00 di giovedì 15 ottobre fino alle 19:00 di martedì 20 ottobre verranno chiusi i passaggi pedonali dalle aste del porto all’altezza del ristorante “Gabbiano sul Porto” e del “Mapicò”.

Stop ai treni e chiusura del Parcheggio della Stazione

Le lavorazioni più imponenti richiederanno lo stop temporaneo dei collegamenti sui binari e la chiusura della sosta nei pressi della ferrovia:

Traffico ferroviario sospeso: nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Parcheggio della stazione chiuso: l’area di sosta sarà inagibile per tre giorni, ovvero venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Si invitano i cittadini e i pendolari a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare per tempo i propri spostamenti per limitare i disagi.