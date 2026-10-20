Fibra ottica a Cesenatico, pini sfregiati. Scatta la multa

Un post del sindaco Matteo Gozzoli punta il dito sulla posa della fibra ottica in città. A guardare la foto diramata sui canali social viene da pensare che la modalità di lavori sia discutibile.

L’intervento del primo cittadino

Da ormai un paio d’anni non passa giorno che gli uffici comunali e gli amministratori ricevano da cittadini e associazioni di categoria segnalazioni sulle modalità di intervento delle ditte che un po’ in tutto il territorio comunale stanno posando la fibra ottica. Questa mattina – in occasione delle celebrazioni della Liberazione di Cesenatico – in zona cimitero di via Mazzini a Ponente un’azienda che opera per conto di Open Fiber, ha eseguito il lavoro in questo modo”.

Radici tagliate

“Pur essendo autorizzata agli scavi per posare la fibra, in modo comodo e veloce, hanno ben pensato di intervenire sulle radici dei pini domestici collocati tra la carreggiata e la pista ciclabile tagliando tutte quelle che incontravano sul loro cammino. Un comportamento scorretto, deleterio per le alberature e pericoloso per la collettività. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi, in altri casi sono state manomessi asfalti di strade, ciclabili e marciapiedi con ripristini non eseguiti a regola d’arte.

Sanzione e non solo

Per l’episodio di questa mattina l’impresa è stata fermata e sanzionata dalla Polizia Locale e sono in corso verifiche ai sensi del nostro regolamento edilizio per valutare tutte le modalità con cui il nostro Comune può tutelarsi nelle sedi, inclusa la possibilità di denuncia presso le Autorità giudiziarie per procurato danno ambientale”.