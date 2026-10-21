Waterfront di Ponente, via Colombo si prepara a cambiare volto

I lavori hanno interessato il Canale Zadina e gli accessi al mare di via Cabral e via Diaz, trasformati in percorsi ciclopedonali con illuminazione, spazi per il tempo libero e attrezzature sportive. Il progetto ha introdotto anche nuove alberature e specie arbustive autoctone, con l’obiettivo di creare un corridoio ecologico e contribuire a contenere le isole di calore. Nel maggio 2026 sono stati inaugurati altri due accessi al mare, quelli del Canale Zadina e di via Pinzon.

Il completamento di via Colombo prosegue un percorso di riqualificazione che ha già coinvolto altre parti del quartiere. Dopo la realizzazione del sistema fognario, atteso da oltre cinquant’anni, nell’estate del 2025 è stato inaugurato il primo stralcio del Waterfront di Ponente.

L’intervento prevede nuovi marciapiedi, un percorso ciclabile collegato alla Ciclovia Adriatica, arredi urbani e nuove sistemazioni a verde. Sono inoltre previsti i cosiddetti giardini della pioggia: aree capaci di raccogliere temporaneamente l’acqua, prima che venga convogliata nella rete fognaria. La soluzione contribuirà a sostenere il verde pubblico e a ridurre la pressione sul sistema di drenaggio durante le precipitazioni intense.

Scavi e sottoservizi già completati

Durante l’inverno sono stati eseguiti gli scavi in via Colombo per intervenire sui sottoservizi e sostituire l’acquedotto, in collaborazione con Hera. Questa fase consente ora di concentrarsi sulle pavimentazioni e sulle finiture della strada.

Il sindaco Matteo Gozzoli, che ha visitato il cantiere, riferisce che i lavori sono già visibili lungo l’asse stradale e che in alcuni tratti sono stati posati i cordoli. Le finiture, ha spiegato, sono state individuate insieme a progettisti, imprese e tecnici comunali. Con questo ultimo tratto, l’amministrazione punta a completare il disegno iniziale del Waterfront in un’area che ospita numerose attività della filiera ricettiva.

L’opera è realizzata da un raggruppamento temporaneo composto dalla Cooperativa Braccianti Riminese, dal Consorzio Imprese Romagnole e dal Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il progetto è stato curato dallo studio Laprimastanza di Montiano.