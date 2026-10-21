Ladri in via Vetreto, interviene la polizia

Ladri in via Vetreto, segnalato un intervento della polizia

Un presunto tentativo di furto è stato segnalato nella mattinata di oggi in via Vetreto (foto di repertorio), strada che attraversa i territori comunali di Gambettola e Cesenatico, nella zona di Sala. A raccontarlo è un utente del gruppo Facebook “Sei di Gambettola se”, che riferisce di aver sorpreso una persona all’interno della corte della propria abitazione.

Secondo quanto riportato nel post, sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia, che avrebbe preso in custodia l’uomo. Al momento non risultano ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze dell’episodio né eventuali contestazioni formulate nei suoi confronti.

La segnalazione sui social

Il messaggio ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona, dove via Vetreto rappresenta un collegamento tra Gambettola e l’area di Sala di Cesenatico. Le informazioni diffuse sui social restano tuttavia da verificare attraverso fonti istituzionali.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree residenziali: in caso di situazioni sospette, l’invito è a contattare subito le forze dell’ordine, evitando interventi diretti.