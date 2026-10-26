Forest, docufilm al cinema Rex di Cesenatico

“Forest”, al cinema Rex di Cesenatico un viaggio nella tutela dei boschi

La proiezione il 27 ottobre

Martedì 27 ottobre, alle 21, il cinema Rex di Cesenatico ospiterà la proiezione di Forest – Il futuro ha radici antiche, docufilm dedicato al rapporto tra uomini, lavoro forestale e protezione degli ecosistemi boschivi. L’iniziativa propone al pubblico uno sguardo sulle foreste, tra la loro forza paesaggistica e le minacce che ne mettono in discussione l’equilibrio.

Il film, diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon e prodotto da Cineblend, è stato realizzato con la collaborazione e il patrocinio del Club Alpino Italiano, dell’associazione Rete Donne Foreste e del Dipartimento Tesaf dell’Università degli Studi di Padova.

A introdurre la serata sarà Giorgio Maresi, ricercatore patologo forestale e titolato Tam, il gruppo del Cai impegnato nella tutela dell’ambiente montano.

Quattro giovani alla scoperta del lavoro forestale

Al centro del racconto ci sono due ragazze e due ragazzi che affrontano per la prima volta il lavoro nei boschi. Attraverso la loro esperienza, il documentario accompagna lo spettatore dentro un ambiente spesso percepito soltanto come scenario naturale o riserva di materie prime.

Forest mette invece in evidenza la complessità di un patrimonio vivente, chiamato a fare i conti con fragilità ambientali, cambiamenti climatici e necessità di gestione. Il bosco emerge come un organismo da conoscere e custodire, non soltanto da utilizzare.

La proiezione intende così riportare l’attenzione su un tema che riguarda da vicino la montagna, ma anche le città e i territori di pianura: la qualità delle foreste incide sulla biodiversità, sulla stabilità del suolo e sulla capacità degli ecosistemi di rispondere agli eventi estremi.

Biglietti e riduzioni

L’ingresso costa 7 euro. Per i soci del Club Alpino Italiano il biglietto è ridotto a 5 euro, con presentazione della tessera Cai.