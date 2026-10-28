Dario Fo torna a Longiano con due opere mai esposte

Due opere di Dario Fo, finora mai mostrate al pubblico, saranno esposte dal 3 novembre al Castello Malatestiano di Longiano. I lavori, appartenenti alla collezione privata di Cocif, saranno collocati all’ingresso e nella Sala dell’Arengo della Fondazione Tito Balestra, nell’ambito della mostra L’Arte celata. La Collezione Cocif, curata da Claudio Spadoni.

L’iniziativa rende omaggio a Fo nel centenario della nascita e richiama il legame con la cooperativa, che nel 1977 ospitò un suo spettacolo con Franca Rame. Cocif, nata nel 1945 come cooperativa di falegnami a Savignano sul Rubicone e oggi con sede a Longiano, ha raccolto nel tempo opere d’arte accanto alla propria attività produttiva.

La mostra, che ha già superato i 2.000 visitatori, è stata prorogata fino a domenica 17 gennaio 2027. Nell’ex Chiesa della Madonna di Loreto sono esposte venti opere della collezione, tra cui lavori di Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Felice Casorati e Antonio Ligabue. La visita consente anche di scoprire la collezione permanente della Fondazione Tito Balestra.

Il catalogo della mostra sarà presentato sabato 21 novembre alle 16.30 nella Sala dell’Arengo. Interverranno Claudio Spadoni, Luigi Marconi, presidente di Cocif, e Flaminio Balestra, direttore della Fondazione. La mostra sarà visitabile anche durante Longiano dei Presepi.

Dal 5 novembre al 10 dicembre sono inoltre previste visite guidate ogni giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, con prenotazione e almeno otto partecipanti. Il costo è di 15 euro a persona, ingresso incluso.