Turismo, nasce il nuovo portale VisitEmiliaRomagna

Anche per il Partito democratico la strada imboccata per valorizzare la rete turistica regionale attraverso gli strumenti tecnologici più innovativi è quella giusta. Per Fratelli d’Italia , invece, in Emilia-Romagna restano delle disparità territoriali ancora troppo elevate: alcune aree non sono ancora adeguatamente supportate nel sostegno al turismo.

Il nuovo sito è stato presentanto dall’assessora al Turismo Roberta Frisoni che ha ribadito quanto sia importante avere un sito che unifica undici pagine web già esistenti sui servizi turistici della regione ed è consultabile in sei diverse lingue.

La Regione Emilia-Romagna ha ridefinito le modalità di funzionamento e finanziamento del Sistema informativo Turistico regionale (SiTur) con una delibera, il cui schema preparatorio ha ricevuto il parere favorevole della commissione Politiche economiche , presieduta da Luca Quintavalla.

Per supportare la rete informatica, l a Regione Emilia-Romagna prevede l’erogazione di contributi finanziari dedicati a Comuni e Unioni di Comuni per la manutenzione dei sistemi e l’aggiornamento dei contenuti, oppure una tantum per progetti digitali sperimentali e innovativi. È previsto un periodo di sperimentazione per accompagnare i territori in una transizione agevole verso il nuovo modello informatico.

Il nuovo portale Internet è stato concepito per garantire un’informazione turistica trasparente, omogenea e costantemente aggiornata che potrà contare sulla gestione operativa di Apt Servizi e la collaborazione con le Destinazioni Turistiche. I contenuti relativi alle prenotazioni alberghiere confluiranno nel sistema informatico attraverso il raccordo con gli Uffici Iat-R (Reservation), garantendo la massima affidabilità ed evitando la dispersione delle informazioni.

Informazioni turistiche a portata di clic, in modo semplice e innovativo, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e dei professionisti del settore: nasce il nuovo sito ufficiale “VisitEmiliaRomagna” , il canale di riferimento per l’offerta turistica territoriale.

Gli interventi dei consiglieri regionali

“Si tratta di uno strumento utile per promuovere l’offerta turistica dell’Emilia Romagna: l’obiettivo è quello di valorizzare l’intero territorio regione e l’idea è quella di creare un modello integrato, anche per fare dialogare esperienze diverse (riviera, città d’arte, entroterra, collina e montagne). Per questo è importante avere un unico portale che raccoglie una mole importante di informazioni: così potenziamo una rete che è già ricca di esperienze e di competenze”, sottolinea Niccolò Bosi (Pd).

Sulla stessa linea Fabrizio Castellari (Pd): “Ragiungiamo l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema turistico e – spiega – per garantire una conoscenza ampia dell’intera offerta turistica regionale puntanto su una nuova collaborazione tra diversi territori”.

Anche per Alice Parma (Pd) “il nuovo sito ha il merito di fare sintesi con l’obiettivo di valorizzare il nome Emilia-Romagna: non ci sono contrapposizione territoriali, teniamo tutto assieme, e non lasciamo indietro nessuno. Attraverso la tecnologia vogliamo valorizzare ulteriormente le nostre terre”.

Al contrario, per Alessandro Aragona (FdI) “la Regione ha ancora ancora molto da fare per un vero sostegno al turismo: ci sono soggetti attivi nel settore che restano inascoltati, ci sono anche territori che fanno più fatica di altri ad emergere. Servirebbero, quindi, strumenti per monitorare questa attività, per quantificare i risultati ottenuti”.

“In questo provvedimento manca un riscontro di tipo economico”, conclude Fausto Gianella (FdI).

Foto di repertorio.