“ULTRAS – Antropologia di una subcultura ribelle”: il volume

Il volume ULTRAS – Antropologia di una subcultura ribelle è un’ opera che propone una lettura socio-antropologica del fenomeno ultras, sottraendolo alle rappresentazioni riduttive o esclusivamente cronachistiche per restituirne la complessità culturale, simbolica e sociale. Le curve degli stadi vengono analizzate come spazi strutturati di produzione di significato , attraversati da ritualità, codici condivisi, pratiche collettive e forme di appartenenza che riflettono dinamiche più ampie della società contemporanea. Il volume si inserisce nel solco degli studi culturali europei , con particolare riferimento alla tradizione dei Cultural Studies, contribuendo al dibattito scientifico e pubblico attraverso un approccio interdisciplinare che integra antropologia, sociologia e analisi culturale. Particolare attenzione è dedicata ai processi di costruzione dell’identità collettiva, della memoria, della territorialità e al rapporto tra comunità ultras e trasformazioni del calcio moderno.

I riconoscimenti

Nel corso degli ultimi mesi il volume ha ottenuto significativi riconoscimenti in ambito editoriale e culturale. È stato selezionato per la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (2026), per il Salone del Libro dell’Alto Adige (2026) e per l’Overtime Festival di Macerata (2026); è stato inoltre inserito nei programmi nazionali Libriamoci 2026 e Il Maggio dei Libri 2026, promossi dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché presentato nell’ambito di iniziative istituzionali dedicate alla promozione della lettura nelle scuole. Tali riconoscimenti testimoniano l’interesse suscitato dall’opera quale contributo allo studio delle subculture contemporanee e dei fenomeni identitari legati al mondo del calcio.