Cesenatico, all’Oasi Desirée arrivano Allegra e Gioia IL VIDEO

Una nuova ospite e una piccola arrivata insieme all’Oasi Desirée di Cesenatico. Si chiamano Allegra e Gioia, sono una mucca e la sua vitellina e da ieri (giovedì 5 novembre) hanno trovato casa nella struttura cesenaticense, dove potranno finalmente crescere una accanto all’altra.

A raccontare la novità è stata la stessa Oasi Desirée attraverso un post sui social, condiviso soltanto dopo aver avuto la certezza che tutto fosse andato per il meglio.

“Ci siamo tenuti questa notizia un po’ in segreto, perché prima di condividerla con voi volevamo essere certi che tutto andasse per il meglio”, hanno spiegato dall’Oasi.

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Un recupero speciale: mamma e figlia non saranno separate

La particolarità di questo arrivo è proprio la possibilità per Allegra e Gioia di restare insieme. Le due hanno infatti lasciato l’allevamento nello stesso momento, evitando la separazione che, come ricorda l’Oasi, è una pratica diffusa nell’industria del latte, dove le mucche vengono generalmente allontanate dai vitellini poco dopo la nascita.

“Una mamma e la sua piccola che non dovranno essere separate, ma potranno continuare a crescere l’una accanto all’altra”, è il messaggio affidato ai social dalla struttura, che considera questo recupero un evento particolarmente raro.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’allevatore, che ha scelto di permettere alle due animali di lasciare insieme l’allevamento e iniziare una nuova vita.

Presto il racconto della loro storia

Per l’Oasi Desirée è stata una giornata di grande emozione, tanto che lo staff ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo prima di raccontare tutti i dettagli del recupero.

“Per oggi lasciateci ancora un po’ di tempo per riprenderci da tutta questa emozione”, hanno scritto, dando appuntamento ai prossimi aggiornamenti.

Intanto, il benvenuto è già arrivato: “Benvenute a casa, Allegra e Gioia!”.