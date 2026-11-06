Processo Radici, incontro pubblico a Cesenatico il 19 novembre

Processo Radici, a Cesenatico un incontro pubblico sulla presenza della ‘ndrangheta

Giovedì 19 novembre alle 9 al Palazzo del Turismo interverranno il sostituto procuratore della Dda di Bologna Marco Forte e il sindaco Matteo Gozzoli. Attese anche cinque classi delle scuole superiori.

Il Processo Radici e la presenza della ‘ndrangheta sul territorio saranno al centro di un incontro pubblico in programma giovedì 19 novembre, alle 9, nella Sala Convegni del Palazzo del Turismo di Cesenatico.

L’iniziativa, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di cinque classi del Liceo Scientifico e dell’Istituto tecnico economico di Cesenatico. Una mattinata dedicata ad approfondire le dinamiche della criminalità organizzata emerse nel corso del Processo Radici e la sua attività sul territorio.

Tra i relatori ci sarà Marco Forte, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Interverranno inoltre il sindaco Matteo Gozzoli, Michele Roberto, già comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico, Franco Ronconi di Libera Forlì-Cesena e Giuseppe Rizzo, avvocato di parte civile nel Processo Radici.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e offrirà anche agli studenti presenti la possibilità di conoscere più da vicino una vicenda giudiziaria che ha fatto emergere la presenza della criminalità organizzata nel territorio romagnolo.