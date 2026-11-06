Viaggio a Sala: dalle strade rovinate ai nuovi ponti (bombe permettendo)

Il Comitato di Sala a tutto campo: dalla fibra ai cantieri, le priorità del quartiere

La presidente del Comitato di Sala Monica Pasini ha risposto con prontezza e precisione alle domande della redazione. Il nostro tour dei quartieri vuole mettere in luce criticità e sviluppi delle diverse aree di Cesenatico e non solo del centro storico. La prima criticità elencata dalla Presidente chiama in causa l’azienda che si occupa della posa della fibra. “È un problema non da poco visto che spaccano le strade appena asfaltate e rattoppano con lavori che sembrano privi della giusta cura”. Ma l’analisi riguarda anche interventi strutturali per Sala.

Una seconda uscita

“Necessitiamo – spiega la presidente – di una seconda uscita nella zona nuova di Sala in zona Peep e l’illuminazione nelle strade vicinali va potenziata. Inoltre dal Ponte azzurro, quello all’intersezione tra via Campone e via Pisciatello, manca una pista ciclabile che porti al Borg Sgumbì”.

Problema rifiuti e fototrappole

“Vorrei fosse chiaro – aggiunge – che il Comitato di Sala ringrazia per la prontezza con cui i servizi intervengono dopo gli appelli. È ad esempio il caso di Hera. Io faccio spesso segnalazioni per rifiuti abbandonati in malo modo e in media intervengono in un paio di ore. In queste occasioni la responsabilità non è di nessun altro se non degli incivili che non sono neanche persone residenti a Sala e per questo vorremmo ribadire l’importanza delle fototrappole nelle isole ecologiche più attenzionate come quella del cimitero e quella vicina alle scuole”.

Lavori in corso… bombe permettendo

Sono all’attivo due importanti lavori: la costruzione della nuova rotonda tra via fossa e via Fiorentina e la costruzione del nuovo ponte in via Fenili che, se non si trovano più bombe della seconda guerra mondiale, potrà arrivare alla fine lavori” commenta con un sorriso.