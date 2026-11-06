Casa della Comunità Cesenatico, incontro l’11 novembre

Casa della Comunità di Cesenatico, incontro pubblico l’11 novembre: «Costruiamola insieme»

Mercoledì 11 novembre, dalle 17 alle 20, il Museo della Marineria ospiterà un incontro aperto ai cittadini per discutere della futura Casa della Comunità di Cesenatico. A invitare la cittadinanza a partecipare è Mauro Palazzi, medico e capogruppo di Cesenatico Civica.

La nuova struttura sanitaria, prevista nell’area compresa tra l’ospedale Ginesio Marconi e la piscina comunale, dovrà rafforzare l’assistenza territoriale e favorire l’integrazione tra servizi sanitari e sociali. Ma, secondo Palazzi, per raggiungere questo obiettivo sarà necessario coinvolgere direttamente i cittadini.

«La sanità di prossimità non si realizza soltanto costruendo nuovi spazi e attivando servizi, ma coinvolgendo le persone e ascoltando i bisogni della comunità», spiega il capogruppo di Cesenatico Civica.

Un incontro per definire i servizi della futura struttura

L’iniziativa, dal titolo «Verso la Casa della Comunità di Cesenatico – La costruiamo e la viviamo insieme», è organizzata dall’Ausl della Romagna e si terrà al Museo della Marineria, in via Armellini 18.

L’obiettivo è raccogliere esperienze, proposte e indicazioni dei cittadini per contribuire alla definizione della Carta dei Servizi della futura Casa della Comunità. Un documento condiviso che dovrà descrivere il funzionamento della struttura e il rapporto con il territorio.

La Casa della Comunità sarà chiamata a rispondere alle esigenze di chi convive con patologie croniche, delle persone più fragili e delle famiglie che necessitano di assistenza, con particolare attenzione alla prevenzione e alla continuità delle cure.

Palazzi: «Servono le esperienze e le idee di tutti»

«Invito tutti i cittadini a partecipare – afferma Mauro Palazzi – perché la sanità riguarda ciascuno di noi e non può essere progettata senza ascoltare chi ogni giorno utilizza i servizi, chi assiste un familiare, chi convive con una malattia cronica o chi si trova ad affrontare una situazione di fragilità. Abbiamo bisogno delle esperienze, delle idee e del contributo di tutti».

Per il medico e consigliere comunale, la futura struttura dovrà diventare un punto di riferimento per la città, favorendo la collaborazione tra medici, operatori sanitari, servizi sociali e associazioni.

L’appuntamento è dunque per mercoledì 11 novembre, dalle 17 alle 20, al Museo della Marineria di Cesenatico. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.