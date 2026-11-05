Cesenatico, il progetto per l’Ex Lavatoio: incontro pubblico

Ex Lavatoio e Largo San Giacomo, il progetto di riqualificazione sarà presentato ai cittadini

Martedì 10 novembre alle 20.30 al Museo della Marineria un incontro pubblico con amministrazione comunale e progettisti. Previsto un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro.

Il futuro dell’Ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo sarà illustrato ai cittadini martedì 10 novembre, alle 20.30, al Museo della Marineria di Cesenatico. L’incontro pubblico, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato di Zona Centro-Boschetto, servirà a presentare il progetto di rigenerazione urbana che interesserà una delle zone centrali della città.

Saranno presenti gli amministratori e i professionisti che hanno curato la progettazione, pronti a illustrare gli interventi previsti e le trasformazioni degli spazi.

Un investimento da 3,5 milioni di euro

Nel mese di ottobre la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. L’incarico per la progettazione era stato affidato nell’aprile scorso a un raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Dodi Moss di Genova, Pier Currà Architettura di Cesena e Marco Perroni Ingegneria di Faenza, per un valore di 350mila euro.

Il Comune ha ottenuto dal Ministero del Turismo un finanziamento di 1 milione e 597mila euro, attraverso la candidatura presentata tramite la Regione Emilia-Romagna. La richiesta iniziale era di 1 milione e 750mila euro. L’investimento complessivo previsto per l’intervento ammonta a 3,5 milioni di euro, con la parte restante coperta da risorse comunali.

Nell’Ex Lavatoio un laboratorio per la manutenzione delle barche

Il progetto prevede il recupero strutturale dell’intero edificio dell’Ex Lavatoio, con particolare attenzione al risanamento della navata centrale. Qui troverà spazio un’area attrezzata per la manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, con macchinari e utensili destinati alla lavorazione del legno.

Gli ambienti saranno organizzati attraverso pareti in muratura per le zone artigianali, i depositi e i servizi, mentre le vetrate separeranno gli spazi destinati alle attività laboratoriali e didattiche del Museo della Marineria.

Una scelta che permetterà ai visitatori di osservare dall’esterno il lavoro di manutenzione delle barche, rendendo visibile una parte delle attività che normalmente si svolgono dietro le quinte del museo. I due spazi, quello artigianale e quello didattico, saranno collegati anche attraverso percorsi protetti che consentiranno, secondo modalità definite, di avvicinarsi alle lavorazioni.

Una nuova passeggiata verso il Museo galleggiante

Dall’Ex Lavatoio partirà anche un nuovo percorso pedonale di circa 130 metri che condurrà al Museo galleggiante sul Porto Canale. La passeggiata avrà pavimentazioni dai colori tenui, illuminazione a terra e materiali pensati per accompagnare il visitatore fino al porto anche nelle ore serali.

Lungo il tragitto sarà realizzato un podio sopraelevato, progettato anche come protezione dagli eventi alluvionali. La struttura ospiterà pannelli in legno naturale ispirati alla forma delle vele e installazioni didascaliche dedicate all’identità della città. Da qui prenderà avvio la sezione all’aperto del museo.

Anche Largo San Giacomo sarà interessato da una riqualificazione. Il progetto comprende nuove alberature, arredi, percorsi con pavimentazioni innovative e la realizzazione di un’area playground e di una zona dedicata alle attività sportive.

Il progetto sarà illustrato nel dettaglio durante l’incontro del 10 novembre al Museo della Marineria, aperto alla partecipazione della cittadinanza.