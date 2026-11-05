Sport, sicurezza e decoro: la Bagnarola di domani

Bagnarola tra presente e progetti futuri

Presente e futuro di Bagnarola con Matteo Cantoni che, in qualità di Presidente del comitato di Zona, snocciola ciò che bolle in pentola. “Il progetto principale è la nuova grande area verde di via Balitrona, di cui è stata da poco finanziata la prima metà dei lavori che comprende la realizzazione di un nuovo centro sportivo dal valore di 1.800.000 euro”.

Nuova area verde

“La seconda parte – prosegue Matteo – invece riguarderà il resto dell’area verde, per attrezzarla e trasformare quella zona in un nuovo cuore multi-sportivo e del tempo libero all’aria aperta a Bagnarola. È un progetto storico perché il Comune non ha mai fatto un investimento del genere nel nostro quartiere, penso sia addirittura uno dei più grandi mai fatti nel forese da anni, e Bagnarola con questo progetto vedrebbe notevolmente cambiare i suoi servizi pubblici come mai da oltre 20 a questa parte. Oggi i giovani di Bagnarola e gli sportivi in generale devono fare tanti chilometri per trovare spazi dove fare sport all’aperto (tipo andando a Ponte Pietra o al Parco di Levante), con questo progetto si potranno avere tanti di questi servizi a due passi da casa, una bella opportunità anche per i quartieri limitrofi. Ci abbiamo lavorato molto come Comitato insieme al comune e siamo molto orgogliosi di avercela fatta”.

Criticità sulla sicurezza stradale

“Ad oggi abbiamo un problema di sicurezza stradale nel tratto di strada dove via Don Fiori incrocia via delle Rose e via dei Tulipani. Sono incroci pericolosi e a scarsissima visibilità, ci sono stati diversi incidenti negli ultimi anni. Lì servirebbe ragionare su un intervento per rendere quegli attraversamenti e incroci più visibili e modificare la viabilità per garantire maggiore sicurezza ad auto e pedoni. Ogni tanto riscontriamo delle problematiche, principalmente segnalateci dai cittadini e da alcune realtà del quartiere, con gruppetti di ragazzi che hanno atteggiamenti poco rispettosi e danneggiano proprietà pubbliche nel quartiere. Fortunatamente non si parla di microcriminalità, ma nel quartiere cerchiamo di tenere alta l’attenzione per garantire la sicurezza di tutti.

Manutenzione Casa del Gelso

“Contiamo – conclude Cantoni – lo stanziamento di 70 mila euro per un intervento di manutenzione della Casa al Gelso, immobile comunale in gestione all’APS L’Albero della Vita, realtà fondamentale per il quartiere. Questo investimento è importante perché anche qui il Comune da che ho memoria non era praticamente mai intervenuto con così tante risorse, invece ora si dà un contributo per manutenere questo luogo veramente importante per la comunità. È un primo passo, quella casa ha i suoi anni e sicuramente necessita di tanti altri interventi per renderla fruibile al 100%, però appunto è stata molto apprezzata l’attenzione data al tema”.