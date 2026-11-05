Cesenatico, #ioleggoperché rinviato al 14 novembre

Cesenatico, rinviata per maltempo la passeggiata letteraria di #ioleggoperché: appuntamento al 14 novembre

La passeggiata letteraria organizzata a Cesenatico nell’ambito di #ioleggoperché cambia data. L’iniziativa, inizialmente prevista per sabato 7 novembre, è stata rinviata a causa delle previsioni di maltempo.

Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, sempre nel centro storico di Cesenatico. Resta confermato il programma della manifestazione, che coinvolge le scuole del territorio e propone un percorso di letture aperto a tutta la cittadinanza.

La partenza è prevista alle 9.30 da piazza Ciceruacchio. Il percorso toccherà diverse postazioni di lettura davanti alla Pescheria, alla libreria Cartamarea, in piazza Fiorentini, nel cortile della Saffi e nella zona delle Conserve, dove è prevista anche una merenda letteraria organizzata dalla Pro Loco.

Al termine della passeggiata, in piazza Ciceruacchio, ci sarà l’incontro con Stefano Bordiglioni, scrittore di libri per l’infanzia, che racconterà alcune delle sue storie ai bambini e ai ragazzi.

L’iniziativa è organizzata dalla rete delle scuole di Cesenatico, in collaborazione con la Biblioteca comunale, la libreria Cartamarea e con il contributo della cartoleria La Matita.