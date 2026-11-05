Antonino Cannavacciuolo a cena al Dei Cantoni di Longiano

Antonino Cannavacciuolo a cena al ristorante Dei Cantoni di Longiano

Una serata speciale per il ristorante Dei Cantoni di Longiano, che ieri ha accolto ai propri tavoli lo chef Antonino Cannavacciuolo. A raccontare la visita è stato lo stesso locale con un post pubblicato sui social, accompagnato da una fotografia dello chef insieme allo staff.

L’arrivo di uno dei volti più conosciuti della cucina italiana ha inevitabilmente creato un po’ di agitazione tra cucina e sala. «Quando uno chef del genere sceglie di venire a mangiare da te, il complimento più grande è che si sieda, rallenti e si goda la serata come ogni altro ospite», hanno scritto dal ristorante.

Un’emozione raccontata con ironia dai titolari, tra grembiuli controllati allo specchio e mani che, come hanno ammesso scherzando, tremavano «solo un pochino».

Prima dei saluti, inevitabile la fotografia ricordo con tutto il personale, dalla cucina alla sala. Il ristorante ha ringraziato Cannavacciuolo per aver scelto la collina longianese e ha poi ripreso il lavoro quotidiano, tra fornelli e sfoglia da tirare.

Una visita che ha regalato una serata da ricordare allo staff del Dei Cantoni, pronto a tornare ai propri piatti con la consueta cura.