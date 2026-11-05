Marco Tamburini, 766 firme e l’appello di Bollani e del MEI

Marco Tamburini, 766 firme per una via a Cesena: Stefano Bollani rilancia l’appello

La raccolta firme per chiedere l’intitolazione di una via di Cesena a Marco Tamburini è arrivata a quota 766 sostenitori su un obiettivo di mille. Alla campagna, nata per ricordare il trombettista e compositore cesenate scomparso nel 2015, si è aggiunta nelle ultime ore anche la voce di Stefano Bollani, che ha condiviso l’appello sui social e il MEI, il Meeting Etichette Indipendenti.

Il pianista ha invitato il pubblico a sostenere la petizione con un messaggio diretto:

«Sarebbe bello passeggiare per via Tamburini! Si può firmare per dedicare a Marco una strada della sua amata città».

Una richiesta che cresce

L’iniziativa punta a ottenere un riconoscimento pubblico per Tamburini nella città dove era nato, Cesena, il 30 maggio 1959. Sulla piattaforma Change.org, la petizione indica al momento 766 firme verificate, avvicinandosi al primo traguardo delle mille adesioni. Sono arrivate firme da ogni parte d’Italia.

La richiesta si inserisce nel solco dell’appello lanciato nei giorni scorsi dal musicista cesenaticense Christian Capiozzo, che aveva sottolineato il legame del trombettista con il territorio e la dimensione internazionale della sua carriera. «Sarebbe bello che Cesena dia un degno omaggio ad un suo artista importante, un musicista come Marco se lo merita», aveva scritto Capiozzo.

Il sostegno di Stefano Bollani

Il rilancio di Stefano Bollani aggiunge visibilità nazionale alla raccolta. Il pianista conosceva e aveva collaborato con Tamburini, tra i protagonisti del jazz italiano contemporaneo, e ha scelto di accompagnare il link alla petizione con l’auspicio di vedere un giorno una “via Tamburini” a Cesena.

Tamburini aveva studiato tromba all’Istituto musicale Arcangelo Corelli e si era diplomato nel 1979 al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna. Nel corso della carriera aveva lavorato, fra gli altri, con Paolo Fresu, Enrico Rava, Danilo Rea e lo stesso Bollani, senza limitarsi al jazz: aveva collaborato anche con Jovanotti, Laura Pausini, Vinicio Capossela e Cesare Cremonini.

Un omaggio alla memoria e alla musica

La proposta non riguarda soltanto un’intitolazione toponomastica. Per i promotori è un modo per tenere vivo il nome di un artista che ha portato Cesena sui palchi italiani e internazionali. Bologna gli ha già dedicato una stella nella strada del jazz; ora la petizione chiede che anche la sua città natale riconosca quel percorso.

Con 234 adesioni ancora necessarie per raggiungere quota mille, la campagna prosegue online.