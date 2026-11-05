Due lupi avvistati a Sant’Angelo di Gatteo, attenzione in via Allende

Due lupi avvistati a Sant’Angelo di Gatteo, segnalazione in via Allende
Due lupi sarebbero stati avvistati nella zona di via Allende, a Sant’Angelo di Gatteo, nei pressi della Silcea. L’avvistamento è stato segnalato nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, attraverso il gruppo Facebook del paese.
A documentare la possibile presenza degli animali sono alcune immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, nelle quali si distinguono due esemplari lungo la strada. Resta da confermare che si tratti effettivamente di lupi.