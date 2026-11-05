Gianfranco Iovino presenta “Chiara come il buio” a Cesenatico

Cesenatico, Gianfranco Iovino presenta il romanzo “Chiara come il buio”

Una storia che affronta il tema dell’autismo, dell’inclusione e del rapporto con la diversità. Lunedì 9 novembre, alle 16, alla Legnaia di Casa Moretti a Cesenatico, lo scrittore e giornalista Gianfranco Iovino presenterà il suo ultimo romanzo, Chiara come il buio, pubblicato nel 2026.

Al centro del libro c’è Lorenzo, un giovane violoncellista di Varese che, dopo la morte della madre, scopre un segreto rimasto nascosto per anni: l’esistenza di Chiara, una ragazza con disturbo dello spettro autistico della quale la donna si era presa cura a distanza, affidandogli idealmente il compito di diventare il suo tutore morale.

L’incontro con Chiara cambia la vita di Lorenzo. Attraverso la musica, la pazienza e l’aiuto di alcune persone che accompagnano la ragazza, il giovane impara a conoscerla e a comprendere il suo mondo, fatto di percezioni amplificate, silenzi e fragilità legate anche a un passato traumatico.

Il romanzo racconta così un percorso di conoscenza che invita a superare i pregiudizi e a guardare alla neurodivergenza con maggiore consapevolezza. I proventi dei diritti d’autore del libro saranno devoluti alla Fondazione Cuore Blu di Verona, impegnata nel sostegno alle persone autistiche e alle loro famiglie.

Nato a Roma nel 1965, Gianfranco Iovino è giornalista pubblicista dal 2010 e scrittore. Ha pubblicato otto romanzi di narrativa contemporanea, tra cui Io sono Paola (2020), Abbracciami (2023) e il più recente Chiara come il buio.

La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti di Cesenatico, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico. Partecipano Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori Adac e Romagna Banca.