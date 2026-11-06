Ryanair, nuove regole sul check-in: cosa cambia dal 10 novembre

Cosa cambia
Nuove procedura in arrivo a tema check-in, da parte di Ryanair.
Dal prossimo 10 novembre, infatti, la compagnia irlandese anticiperà di 20 minuti la chiusura dei banchi per il check-in e la consegna dei bagagli in stiva. Il termine, dunque, passerà dagli attuali 40 a 60 minuti prima dell’orario di partenza in cui è programmato il volo.
Invariate, le procedure di registrazione on line.
Quale obiettivo?
La compagnia aerea, come si apprende da Sky tg24, ha introdotto tale norma per ridurre il rischio che i passeggeri perdano l’aereo a causa delle code.
L’intervento di modifica, dunque, dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di viaggiatori che non riescono ad imbarcarsi per tempo.