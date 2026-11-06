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Ryanair, nuove regole sul check-in: cosa cambia dal 10 novembre

Giulia Zannetti6 Novembre 2026
aereo- ryanair

Cosa cambia

Nuove procedura in arrivo a tema check-in, da parte di Ryanair.

Dal prossimo 10 novembre, infatti, la compagnia irlandese anticiperà di 20 minuti la chiusura dei banchi per il check-in e la consegna dei bagagli in stiva. Il termine, dunque, passerà dagli attuali 40 a 60 minuti prima dell’orario di partenza in cui è programmato il volo.

Invariate, le procedure di registrazione on line.

Quale obiettivo?

La compagnia aerea, come si apprende da Sky tg24, ha introdotto tale norma per ridurre il rischio che i passeggeri perdano l’aereo a causa delle code. 

L’intervento di modifica, dunque, dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di viaggiatori che non riescono ad imbarcarsi per tempo.

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