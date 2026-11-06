Cesenatico, il centrodestra guarda a una donna per le elezioni 2027

Il nome del possibile candidato sindaco potrebbe emergere nelle prossime settimane. Sarebbe una figura della società civile, cesenaticense e senza esperienze politiche, che deve ancora decidere se accettare la proposta.

Si stringe il cerchio attorno alla scelta del candidato sindaco del centrodestra in vista delle elezioni comunali di Cesenatico del 2027. La coalizione starebbe valutando una candidatura femminile e il nome potrebbe essere definito nel giro di poche settimane, forse anche di pochi giorni.

Una figura esterna alla politica

L’orientamento del centrodestra sarebbe quello di puntare su un volto nuovo, estraneo alle dinamiche dei partiti e alla politica amministrativa locale. Una scelta che potrebbe rappresentare un elemento di discontinuità rispetto alle candidature più tradizionali.

Il richiamo al modello Meloni

La possibile scelta di una donna alla guida della coalizione richiamerebbe, almeno nella strategia, il modello di Giorgia Meloni: una leadership femminile chiamata a rappresentare l’intera area politica.

Il nodo della disponibilità

La partita, però, è tutt’altro che chiusa. Se la donna individuata dovesse decidere di non accettare la proposta, il centrodestra rischierebbe di ritrovarsi nuovamente in alto mare. La candidatura rappresenterebbe infatti una delle ipotesi su cui la coalizione starebbe concentrando le proprie attenzioni e un eventuale rifiuto costringerebbe i partiti a rimettere in discussione la strategia e a cercare un’alternativa.