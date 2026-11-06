Diocesi, c’è l’intenzione di riaprire il dormitorio

Sono 15 i posti letto disponibili, più quelli per eventuali operatori, all’interno del dormitorio dell’ex convento dei Cappuccini di Cesenatico.

Da informazioni raccolte all’interno della Diocesi, la volontà è quella di riaprire il dormitorio. Lo si vuole fare, tuttavia, garantendo un servizio che dia stabilità e continuità, e ciò lo si può garantire trovando chi sia disposto a stare sul posto.

La questione si inserisce nel quadro già delineato dal sindaco, che ha chiarito come il dormitorio dell’ex convento non riaprirà nel 2026. L’amministrazione comunale sta infatti cercando strutture private da affiancare alla Stazione di Posta di via Saffi, per rispondere alle esigenze delle persone in difficoltà.

Nel frattempo, però, sul fronte dell’ex convento emerge un elemento nuovo: la Diocesi sarebbe interessata a riaprire il dormitorio, una prospettiva che potrebbe prendere forma qualora si riuscisse a individuare persone disponibili a garantire una presenza stabile e continuativa nella gestione della struttura.