Igor Magnani si dimette da consigliere

“Divergenze col partito di natura organizzativa. Non condivido le scelte del partito”. Queste le motivazioni che hanno spinto il capogruppo e unico consigliere comunale del Partito Repubblicano in consiglio comunale di Cesenatico, Igor Magnani.

E se la prima dei non eletti pare abbia declinato l’invito, nello scranno del Pri al prossimo consiglio comunale si siederà la seconda dei non eletti, Monica Rossi.

Ma l’impegno di Magnani in politica continua: “Nonostante le miei divergenze col partito a livello locale e regionale, non abbandono la politica affinchè si apra uno spazio civico in città”.

La scelta dell’ormai ex capogruppo è stata quella delle dimissioni, anche se aveva la possibilità di rimanere in consiglio come gruppo misto: “Non mi sembrava corretto nei confronti degli elettori e del Pri, per questo ho scelto di dimettermi”.