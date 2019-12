Sindaco: “2020 con meno tasse e…”

Si vocifera che a giugno prenderà un lungo periodo di ferie. Cosa aspetta la città a maggio?

“Magari, mi piacerebbe. Sono tre anni che non stacco per più di 48 ore. Il mese di maggio sarà completamente dedicato allo sport e agli eventi sportivi. La settimana con il Giro d’Italia e la Nove Colli sarà ovviamente il fulcro della nostra promozione sul settore del bike a livello nazionale e internazionale. Ospitare il meglio del ciclismo professionistico e il top delle manifestazioni cicloturistiche in un’unica settimana e nello stesso territorio non capita tutti gli anni. Anche su richieste delle associazioni di categoria da un paio d’anni siamo al lavoro per portare a Cesenatico un grande evento sportivo che possa aumentare le presenze in bassa stagione. Per il 2020 abbiamo chiuso un accordo con Spartan Race che ha scelto Cesenatico per una delle sue tappe italiane il 30-31 maggio. Si tratta di una corsa ad ostacoli che unisce varie discipline e abilità e sta appassionando migliaia di sportivi in Italia e all’estero. Un grande evento da 2-3 mila iscritti che vedrà nei nostri parchi e in spiaggia i luoghi principali per tenere insieme sport, wellness e natura”.

Tornando alla politica cittadina, chi sale e chi scende dalla torre nell’opposizione?

“Non è mio compito salvare o condannare nessuno. Riconosco tuttavia che pur rimanendo all’opposizione Mauro Bernieri ha spesso avuto un atteggiamento più obiettivo di altri, senza chiusure o critiche a priori. Su alcune scelte importanti come per esempio il nuovo regolamento di Polizia Locale stiamo cercando la massima collaborazione di tutti, spero di riuscire a lavorare in modo condiviso”.

Tema sicurezza, a quando l’entrata in funzione definitiva del sistema di telecamere e server centrale? Sarà controllato tutta la notte?

“Il primo progetto si è concluso a luglio, il secondo entro il 2020. Si tratta del più grande investimento in videosorveglianza mai visto a Cesenatico. 1 milione di euro di cui il 50% dal Ministero dell’Interno. Il sistema è collegato al comando della Polizia Locale, alla stazione dei Carabinieri e in futuro la parte relativa al porto sarà collegata alla Capitaneria di Porto. Si tratta di uno strumento valido per indagini e come deterrente. Abbiamo sottoscritto un accordo con la Prefettura per la gestione delle immagini, presto saremo in grado di poter avere le immagini visibili da tutte le forze dell’ordine. La Polizia Locale le visionerà nell’ambito dei suoi turni lavorativi”.