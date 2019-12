Capodanno a Cesenatico: tutti gli eventi

La Notte di San Silvestro, come di consueto, sarà all’insegna della musica. L’evento clou sarà “Capodanno sul Porto”, il concerto in piazza Ciceruacchio che quest’anno avrà come protagonisti una delle band più divertenti e conosciute del territorio, i Joe Dibrutto, e la musica di Radio Bruno, il network radiofonico più ascoltato in Emilia Romagna. A scaldare I’atmosfera, a partire dalle ore 22.30, ci penseranno il dj Lori Zama di Radio Bruno, con una selezione dei migliori successi pop e commerciali degli anni ’80 e ’90, coadiuvato dall’energia della speaker Roxy Vocalist. Poi sarà la volta dei bolognesi Joe Dibrutto, storica band bolognese formata da 7 elementi dall’inconfondibile look anni ’70 e ’80. Il loro repertorio comprende tutti i classici della disco music, con incursioni nel funky, nel pop e nel soul, oltre a diversi brani originali scritti nel corso dei 30 anni di carriera che il gruppo festeggia proprio quest’anno. La musica proseguirà anche dopo il concerto, con il dj set di Radio Bruno che andrà avanti fino alle 2.30 circa.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza del pubblico: i punti di ingresso alla piazza saranno controllati da apposito personale, così come le vie di esodo. Il numero degli spettatori in ingresso sarà monitorato e non sarà possibile accedere in piazza con bottiglie di vetro, pertanto si potrà brindare con lo spumante, offerto dall’amministrazione comunale, servito in bicchieri di materiale compostabile dai volontari della Caritas di Bagnarola. Inoltre sulla piazza, così come su tutto il territorio comunale, sarà in vigore il divieto di sparo di botti e fuochi d’artificio.

“Sarà una bella serata, studiata e organizzata per rispondere un po’ a tutti i gusti, perché il nostro Capodanno deve essere, come sempre, una grande festa per tutta la nostra comunità e per i turisti che trascorreranno le festività qui da noi”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Il Capodanno segna un momento importante per le festività natalizie di Cesenatico. In piazza si ritrova quasi tutta la cittadinanza, insieme alle famiglie e agli amici, per festeggiare e divertirsi in compagnia ed in serenità. Vivere il Capodanno in piazza comunica un senso di comunità e anche quest’anno abbiamo voluto proseguire, nel solco della tradizione, con il concerto di uno dei gruppi più divertenti e conosciuti del nostro territorio, i Joe Dibrutto, e il dj set del network radiofonico più ascoltato in Emilia-Romagna, Radio Bruno”, conclude l’assessore Gaia Morara.