Ultima seduta di Giunta del 2019

Nella mattinata di oggi (venerdì 27 dicembre) la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2019. All’ordine del giorno una serie di argomenti, in particolare gli interventi di manutenzione delle strade del territorio previsti dal piano strade e marciapiedi da 1 milione di euro e l’approvazione del progetto di fattibilità per la messa in sicurezza di una serie di attraversamenti pedonali in via Cesenatico e in via Bramante per un investimento di 50.000 euro.