Il leader della Lega a Cesenatico. Ecco quando

Confermato. La notizia era trapelata sui social network ma ha trovato conferma sulle pagine del Corriere Romagna. Matteo Salvini sarà a Cesenatico domenica 5 gennaio intorno alle 10.30. L’appuntamento è in Piazza della Pescheria quindi sulla sponda di levante del Porto Canale. Stessa piazza che anni fa fece da cornice al comizio di Bersani. “Non c’è legame con questo fatto – ha commentato Jacopo Morrone punto di riferimento della Lega sul territorio – abbiamo scelto quel punto perché è sicuramente evocativo e identificativo per la città in quanto una delle piazze più significative”.

Anche Jacopo Morrone sarà presente per il passaggio del leader del Carroccio Matteo Salvini a Cesenatico. Al momento della stesura del servizio non è ancora confermata la presenza di Lucia Borgonzoni in quanto impegnata in diversi appuntamenti in vista delle elezioni regionali dell’Emilia Romagna che si terranno il 26 gennaio.