Capodanno a Cesenatico LE FOTO

E anche quest’anno Cesenatico ha salutato il nuovo anno con il pienone in piazza Ciceruacchio con il concerto dei Joe di Brutto. Un buon inizio festoso per salutare l’anno concluso e per dare il ben arrivato al 2020 che si preannuncia già memorabile, almeno sul versante sportivo!

A migliaia hanno occupato la piazza per un fine anno in compagnia a un passo dal porto canale leonardesco. Ecco che living vi ripropone una selezione di immagini scattate da Arturo Maricòn per rivivere e farvi riassaporare l’atmosfera frizzante di festa che si respirava in piazza Ciceruacchio prima, dopo e durante il fatidico conto alla rovescia che annuncia l’inizio di un nuovo anno. Con tutta l’eccitazione e la voglia di fare che si prova quando si ha una pagina bianca tutta da riempire i colori, di parole, di note capaci di racchiudere emozioni e sensazioni di un anno. Nessun giorno senza una riga dicevano i saggi latini e ieri come oggi ancora questo consiglio è più che mai attuale.