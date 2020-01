Capodanno a Cesenatico, tanti rifiuti… raccolti

Anche sulla costa e nell’entroterra la multiutility ha schierato uomini e mezzi per rimettere in ordine le piazze dopo i veglioni di San Silvestro nel giro di poche ore. Qui i servizi di spazzamento e svuotamento cestini sono stati garantiti grazie a 23 operatori che hanno lavorato alacremente per ripristinare la situazione: sei operatori a Cesenatico (di cui uno sulla spazzatrice); tre operatori (di cui uno sulla spazzatrice) a San Mauro Mare e a Gatteo a Mare; due operatori (di cui uno sulla spazzatrice) a Santa Sofia; un operatore a Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Gambettola, Savignano Sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.

Per far fronte alle esigenze dei festeggiamenti del capodanno a Cesena in Piazza del Popolo e a Cesenatico in Piazza Ciceruacchio sul porto canale, martedì 31 dicembre sono stati consegnati 26 bidoni da 360 lt, ritirati il 2 gennaio, che hanno consentito di intercettare complessivamente circa 1.600 kg di rifiuto differenziato avviati a recupero.

Anche nelle zone interessate dal porta a porta, sono stati garantiti i servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici, come da calendario.

L’impegno di Hera non si è esaurito con le operazioni svolte dal 1° gennaio ad oggi: in questi giorni, infatti, sono in programma ulteriori lavori di rifinitura. Inoltre Hera sta raccogliendo anche le segnalazioni relative ai contenitori stradali danneggiati durante i festeggiamenti: ad oggi non si segnalano atti di vandalismo.

Hera desidera infine informare che per l’Epifania in tutti i 17 Comuni del distretto cesenate (che comprende Cesena, i Comuni del Cesenate, Premilcuore e Santa Sofia) verranno effettuati regolarmente tutti i servizi ambientali previsti nei calendari di raccolta.