Pasquaroli a Cesenatico, il ritorno!

Originariamente la Pasquella veniva portata da gruppi di cantori e musicanti che giravano per campagne e poderi seguendo un rituale preciso. Di norma si iniziava all’esterno della casa con formule di saluto in rima e la richiesta di entrare per portare allegria; ottenuto il permesso, si intonavano canti che rievocavano immagini e personaggi della Natività, quindi si passava alla richiesta, scherzosa ma incalzante, di vino e cibarie che solitamente i padroni di casa non negavano. Ora questi riti vanno inesorabilmente scomparendo a causa delle profonde trasformazioni della nostra società, ma dalla seconda metà degli anni settanta, per opera di alcuni appassionati di tradizioni popolari, piano piano si sono costituiti diversi gruppi che ogni anno, il giorno dell’Epifania, intonano i canti della Pasquella non solo nelle case ma anche nelle piazze e nei teatri della Romagna. E questo grazie al ritorno dei Pasquaroli a Cesenatico.

Tanti altri sono gli appuntamenti organizzati a Cesenatico in occasione di questa ricorrenza che secondo un antico proverbio popolare “tutte le feste si porta via”: oltre all’immancabile visita al Presepe galleggiante, allestito sulle antiche barche del Museo della Marineria fino a domenica 12 gennaio, domenica 5 gennaio a partire dalle ore 15.30, andrà in scena un nuovo spettacolo itinerante di Cardinali Eventi dal titolo “Arrivano le Befane!”. Protagoniste un gruppo di Befane sui trampoli che percorreranno il Porto canale coinvolgendo i bambini presenti e regalando loro dolciumi e cioccolatini. Lunedì 6 gennaio alle ore 15.30, sempre sul Porto canale, verrà riproposta la sacra rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi alla capanna di Gesù dal titolo “Arrivano i Magi!”, evento a cura della Parrocchia di San Giacomo Apostolo. Domenica 5 gennaio ultime opportunità per provare a cimentarsi con i giochi di una volta di “Edugioca Ludobus Rilegno”, dalle 15:00 alle 17:30 in Piazza Pisacane, sotto l’albero di Natale realizzato da Rilegno, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno, e per acquistare gli ultimi regali nelle colorate bancarelle dei mercatini di Natale e dei Creativi allestiti lungo il porto canale e in centro storico nelle giornate del 5 e 6 gennaio.