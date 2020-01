Sardine a Cesenatico, dove e quando

Sardine a Cesenatico. Ecco dove e quando il Movimento arriverà in città. Sono state ore convulse per poter organizzare una manifestazione spontanea in occasione del passaggio di Matteo Salvini a Cesenatico di domenica 5 gennaio ufficializzato appena tre giorni prima. Solo poche settimane fa il movimento Sardine in salsa cesenate ha coinvolto migliaia di persone in piazza del Popolo a Cesena. Ed era al suo debutto. A poche centinaia di metri c’era, come da copione, Matteo Salvini.