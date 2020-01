Adac e l’sms per gli associati. “Viene Di Maio”

Spirito e slancio di parcondicio per l’Adac. L’associazione albergatori di Cesenatico, dopo avere inviato un sms ai suoi associati per avvisarli della presenza di Salvini in città (leggi qui l’articolo) questa mattina (sabato 4 gennaio) ne ha inviato un secondo con l’informazione della presenza di Luigi Di Maio a Cesenatico (leggi qui l’articolo).

E anche in quest’ultimo caso l’sms non è un invito vero e proprio; è più una informazione. Ecco il contenuto dell’sms che la segreteria di Adac ha spedito.

“Buongiorno, in vista delle elezioni regionali, sabato 11 gennaio alle ore 17.30 a Cesenatico presso piazza Ciceruacchio sarà presente Luigi Di Maio. Cordiali saluti segreteria Adac”. Un copia incolla con quello di Salvini.

Ma gli interrogativi sorgono spontanei. L’Adac lo ha inviato perchè si è sentita tirare la giacchetta dopo il nostro articolo? O si tratta di una mera informazione?

Segnaliamo inoltre che sabato 11 gennaio alle 18 (presumibilmente in piazza Andrea Costa) a Cesenatico arriverà anche Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione e candidato alle Regionali. Anche in questo caso arriverà un sms Adac? E come sempre agli elettori l’ardua sentenza.