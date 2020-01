Ipotesi suicidio. “Un uomo si è buttato nel canale”

La coppia di testimoni si trovava vicino al Marè, noto locale e stabilimento nell’immediato del canale. Hanno sentito il tonfo in acqua e un uomo annaspare. Gli hanno gridato di aggrapparsi alle scalette della banchina dietro di lui. Immediatamente hanno cercato altri presenti per chiedere aiuto e assistenza. Quando hanno cercato di nuovo l’uomo in acqua, non l’hanno più visto. Da quanto riferito dalla coppia, la persona in acqua non ha proferito parola e non ha chiesto aiuto.