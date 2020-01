Amadio (M5S): “Lotta al randagismo, sì adozioni”

“Come candidata – scrive Jessica Amadio del M5S – ho sviluppato una serie di misure da mettere in campo con il MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna per combattere il randagismo e incentivare le adozioni. Ritengo utile prevedere in base alle fasce di reddito, sgravi fiscali sulle Imposte comunali (come Imu e Tari), e rendere la sterilizzazione obbligatoria e gratuita per arginare il fenomeno delle “cucciolate casalinghe” che vanno poi a gravare sulle casse comunali. Ritengo utile prevedere visite veterinarie gratuite alle fasce di reddito più basse, sentendo troppo spesso parlare di amici a 4 zampe ceduti dai proprietari che non riescono più a sobbarcarsi i costi necessari al loro corretto mantenimento”.

“In base alle esperienze maturate sui territori, la nostra proposta come MoVimento 5 Stelle è ampia e particolareggiata e prevede, da parte della Regione, l’erogazione di una serie di contributi economici messi a disposizione dei Comuni emiliano-romagnoli. Prevediamo che tali fondi possano essere utilizzati dai Comuni per: stipulare convenzioni con i negozi di alimenti per animali, concedere i già menzionati sgravi fiscali sulle Imposte comunali, come IMU e TARI; rendere obbligatoria e gratuita la sterilizzazione dopo le adozioni”.

“L’obiettivo di queste iniziative è favorire le adozioni in generale da parte di ogni categoria di persone. Adozioni consapevoli permetterebbero alle strutture esistenti di diminuire il numero di animali reclusi al loro interno; pertanto la costruzione di nuovi canili sarebbe da considerarsi un fallimento ed un controsenso per la politica delle adozioni e della lotta al randagismo”.