Montalti (Pd) risponde colpo su colpo alla Lega

Lia Montalti del Pd risponde colpo su colpo alle bordate a doppia firma arrivato dalla lega. “Ringrazio le citazioni dell’avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi e di Ombretta Farneti (a questo link): mi danno l’occasione per parlare del nostro bel territorio e dare qualche dato” ha scritto Lia Montalti in lizza con il Pd alle regionali.

Rifiuti. “Non credo – si legge – ci sia un problema rifiuti in Emilia-Romagna, anzi: deteniamo il record regionale di raccolta differenziata pro capite (410 kg pro capite annuo, dato del 2017). In Italia seconda è la Valle D’Aosta con 357 kg pro capite annui. Terzo il Trentino. Abbiamo quasi raggiunto il 70% di differenziata: solo il 3% dei rifiuti prodotti finisce nelle discariche, ben sotto la media Ue del 23,7% e del 25,7% della media italiana. Questo lo dobbiamo al senso civico degli emiliano-romagnoli e alle politiche di sensibilizzazione messe in campo”.

“Abbiamo ridotto le discariche oltre gli obiettivi fissati dall’Ue e stiamo già spegnendo gli inceneritori – vedi Ravenna – laddove proprio la Lega vuole accenderli. Il problema dissesto c’è, ed è comune a tutto il territorio nazionale, ma noi stiamo già investendo 10 mln di euro ogni anno per fronteggiarlo. Porteremo a 20 mln gli investimenti già da quest’anno e io personalmente mi impegno ad aumentare questi investimenti a 30 mln entro il 2024″.

Settore montano. “Farneti – risponde colpo su colpo Montalti – mi accusa di essere estranea alla montagna, perché non risiedo in quel territorio. Sirotti Gaudenzi, stimato avvocato, perde forse un po’ del suo elegante aplomb e cerca a sua volta di colpirmi, accusandomi di non conoscere i problemi del mio territorio. Io preferisco lasciare parlare sia loro che i fatti di questi cinque anni da consigliera regionale”.

“E per Cesenatico, il continuo confronto con l’amministrazione comunale e Matteo Gozzoli ha portato a più di 19,6 milioni di euro in cinque anni. Con interventi su scuole, 4.6 milioni di euro per la nuova scuola elementare di Viale Torino; su sport, 500 mila euro per il nuovo Ciclodromo; oltre 3.5 milioni di euro sulla riqualificazione del porto; 4 milioni di euro per il waterfront colonie di Ponente. Questi e tanti altri interventi sono stati resi possibili da una continua e positiva sinergia tra i diversi livelli istituzionali”.

“Mi accusano di non sapere di cosa sto parlando, eppure dedico tutta me stessa al mio territorio – tutto il territorio, senza distinzioni – da cinque anni. E lo faccio senza aver bisogno di attaccare chi si candida in questa o in altra circoscrizione”.