Lega replica a Montalti (Pd): “Si informi meglio”

“Lia Montalti, consigliera regionale del PD uscente, è maestra nell’auto-propaganda”. Questo l’affondo dell’avv. Enrico Sirotti Gaudenzi e Ombretta Farnetie fanno riferimento a una nota della consigliera Pd (leggila qui). “Si è ritagliata un ruolo ‘green’ che si infrange di fronte ai problemi ambientali mai risolti dalla Regione. Problemi che aziende e utenti devono affrontare in tema di rifiuti, dissesto, siti inquinati e così via, mentre la Giunta Bonaccini ha proceduto a suon di proclami e di diktat inattuabili. Montalti si è ricandidata su questa falsa riga, ma cerca consensi anche in ambienti e in settori che la vedono estranea. Vedi la montagna, di cui non conosce i problemi. Vedi l’interessamento per gli animali, che risale a pochi giorni fa, visto che in cinque anni la consigliera dem non si è mai cimentata in alcuna iniziativa”.