Di Maio a Cesenatico LA DIRETTA

Luigi Di Maio a Cesenatico, non poteva mancare la diretta di Living Cesenatico. Servizio disponibile anche per il comizio di Stefano Bonaccini a Cesenatico (clicca qui per leggere l’articolo).

Il Ministro degli Esteri – in aria di dimissioni – è in città per sostenere la candidatura a presidente della Regione Emilia Romagna di Simone Benini, in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio.

Ore 17.30. In piazza Ciceruacchio iniziano ad arrivare i pentastellati, insieme all’ex candidato sindaco del M5S, Alberto Papperini.