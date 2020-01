Gomme bucate in città, svelato il mistero

Gomme bucate in città, un mistero poi svelato. In appena un giorno e mezzo due gommisti della città hanno assistito circa 15 vetture. E tutte presentavano lo stesso identikit. Fori molto piccoli, nessuna traccia di chiodi all’interno e tutte gomme sul lato destro, con il foto al centro del battistrada. Inoltre il foro (come si vede in foto) è talmente piccolo che ci si accorge della foratura a chilometri di distanza. Molti si sono accorti di avere le gomme bucate in via Mazzini, via Squero, in zona In’s. Un fatto che ha permesso di circoscrivere in parte le ricerche. Ma una ha chiesto assistenza all’Iper e un paio in viale Roma e Carducci.

“Mentre mi chiami ne ho sei sotto i ferri – ha detto il gommista Christian – e una mi aspetta col il crick all’In’s. Ieri ne ho assistite altre sei”. Che qualcosa di strano fosse successo lo hanno ocnfermato anche dall’officina Montesi di viale Trento.