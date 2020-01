Living in forma, tonificare gambe e glutei

Living in forma – Seconda puntata con l’arrotino degli addominali scolpiti. In questa puntata Aurelio Tromba della palestra Body Box spiega come tonificare gambe e glutei in 15 minuti. Un toccasana per chi fa una vita sedentaria o molte ore in ufficio. Guardatelo e i vostri muscoli ne saranno fieri!

Qui il link alla puntata precedente!