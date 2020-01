Trivelle, Benini (M5S): “Cambia il vento”. E stuzzica B&B

Simone Benini (M5S) è venuto nella sua Cesenatico per un flashmob a sostegno di una delle stelle del Movimento. È un fiume in piena soprattutto quando ribadisce le buone prassi per l’ambiente che iniziano con la riduzione.

Il flash mob di oggi ha ribadito che… “È stato introdotto l’imu sulle trivelle e sono aumentati di 25 volte i canoni di concessione; è finita l’epoca in cui i petrolieri facevano il bello e il cattivo tempo” ha dichiarato Benini. “Per Cesenatico è una manna dal cielo” ha aggiunto Jessica Amadio candidata di Cesenatico in regione per il M5S. Sulla Bolkestein Benini è stato netto: “A livello nazionale riteniamo che la scadenza delle concessioni demaniali debba essere posticipata ma la direttiva europea è chiara: si deve andare a bando e da lì non se ne esce”.