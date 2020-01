Via Cesenatico tra traffico e buche

“L’incrocio tra via Palazzone e via Cesenatico è un cantiere perenne – commenta un residente da Villalta – non si possono impiegare 30 minuti in più per andare al lavoro. Potrebbero organizzare i lavori per evitare le ore di punta, sicuramente dalle 8 alle 9. Potrebbero organizzarsi per un orario continuato ad esempio”.

“La strada è una buca dietro l’altra – commenta un altro – non abbiamo tutti l’Hammer e non pare di arrivare nella città della bicicletta”. Il comune, dal canto suo, investirà nel 2020 più degli anni precedenti in asfaltature (leggi qui l’articolo) e negli interventi è prevista anche la via Cesenatico. “Benissimo – conclude un residente – basta che l’asfalto duri perché di E45 ce ne è già una”.

La domanda sorge spontanea: “Ora come ora la strada può sopportare questa mole di traffico?”