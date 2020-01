Regionali: le affluenze ai seggi

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 in Emilia Romagna per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio Regionale. Il voto è particolarmente atteso per gli effetti che potrebbe avere sulla stabilità del governo giallo-rosso, ma si annuncia una battaglia all’ultimo voto tra Bonaccini e la Borgonzoni.

Le affluenze.

Ore 19. A Cesenatico l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna è stata del 58,34%, alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014 era del 30,92%. I cittadini che andarono a votare, alla stessa ora, per le comunali del 2015 furono il 46,54%, mentre alle politiche del 2018 il 65,9%.

Il dato delle precedenti elezioni regionali – il 23 novembre 2014 – in Emilia Romagna segnò un record negativo con una bassissima affluenza alle urne che, al termine delle votazioni, la cifra definitiva dell’affluenza raggiunse appena il 37,67%. Le elezioni si erano svolte in un clima di polemiche che videro al centro di una bufera giudiziaria la precedente giunta regionale. Lo stesso presidente uscente di allora, Vasco Errani, si era dimesso il 23 luglio 2014 dopo la condanna in appello per falso ideologico nell’inchiesta Terremerse. Errani fu poi assolto con formula piena due anni dopo perché “il fatto non sussiste”.

Stesso trend positivo anche nella provincia di Forlì-Cesena con 59,38% (in particolare del 60,36 a Cesena e del 59,64 a Forlì), alle ultime regionali il dato alla stessa ora si era fermato a 30,02%. In provincia di Ravenna l’affluenza è stata pari al 60,67%, a Rimini del 54,55%, in provincia di Bologna affluenza al 61,88.

L’affluenza alle urne in Regione si attesta al 58,82, continua il trend positivo rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento.

I prossimi dati alla chiusura dei seggi alle 23.